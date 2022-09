Skull & Bones nous (re)fait le coup de la panne

L'horizon était pourtant dégagé, la mer était d'huile et rien ne semblait pouvoir empêcher Skull & Bones d'arriver à bon port le 8 novembre après des années de traversée houleuse. Et pourtant, le jeu maudit d' Ubisoft vient de heurter un iceberg surprise : il est à nouveau repoussé , cette fois jusqu'au 9 mars prochain. La date choisie n'est sûrement pas anodine : on sera alors en fin d'année fiscale pour Ubi, ça fera une excuse toute trouvée pour expliquer qu'il n'a pas rapporté grand chose, et ensuite on pourra le glisser discrètement sous le tapis, ne plus jamais en parler et oublier jusqu'à son existence.Bonne (?) nouvelle quand même pour les quelques malheureux qui voulaient absolument leur dose de jeu de pirate mou : une phase de bêta ouverte aura lieu "dans un futur proche", sans précision de date pour l'instant. C'est probablement plus sûr.