Six minutes d'Evil Genius 2

Il y a plein de bons jeux de gestion en ce moment mais ils sont un poil trop sérieux à part Two Point Hospital . Du coup on attend beaucoup d' Evil Genius 2: World Domination . Dans une vidéo de gameplay de plus de 6 minutes, Rebellion explique ce qui a changé et été ajouté depuis le premier opus.Par exemple on doit désormais entretenir un business légitime pour masquer la vraie nature de son plan diabolique. La construction de sa SuperArme de Fin Du Monde est aussi bien plus complexe et poussée. Mais pour le reste, le jeu ne tente pas de révolutionner une formule qui marche. Evil Genius 2 sortira courant 2021 sur Steam