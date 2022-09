Sega annonce Like a Dragon 8

Le titre de la news dit à peu près tout, mais Sega et le Ryu Ga Gotoku Studio viennent d'officialiser Like a Dragon 8 , qui abandonnera donc définitivement son titre de Yakuza en Occident. Ichiban Kasuga est évidemment de retour, mais il sera cette fois accompagné par Kazuma Kiryu de la série originale, qui arborera pour l'occasion un nouveau style émo grisonnant. Le jeu est prévu pour 2024 et, croyez-le ou non, en plus des versions PC, PS5 et Xbox Series, il arrivera aussi sur PS4 et Xbox One, des machines que personne ne semble vouloir laisser partir dignement.Comme si ça ne suffisait pas, on aura droit en 2023 à Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name , qui servira à faire le lien entre les événements de Yakuza 6 et Like a Dragon 8 et donc expliquer le retour aux affaires de Kazuma - et, on l'espère, ce nouveau style capillaire. Tout ça va bientôt devenir aussi compliqué à suivre que les Kingdom Hearts.En bonus, on rajoute un nouveau trailer de Like a Dragon: Ishin! pour compléter celui du State of Play de cette nuit