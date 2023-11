RoboCop: Rogue City, j’en prendrais pour 49 euros

Dans notre aperçu sur RoboCop: Rogue City j’avais commis une petite erreur. Non pas sur ma conclusion, car au final les retours critiques assez moyens m’auront malheureusement donné raison. En fait, je m’étais classé comme un fan "raisonnable" alors que finalement j’ai chopé le jeu me plaçant de facto comme un "fan inconditionnel". Le retour des joueurs est quant à lui assez enthousiaste pour le jeu de Teyon sorti ce 2 novembre.Ainsi, si vous n’êtes pas spécialement attiré par RoboCop, vous allez trouver l’exploration fastidieuse, être saoulé par les bruits de pas du Cyborg et les atténuer dans les menus. Comme certains critiques, cela ne vous plaira pas et vous aurez claqué votre argent pour rien. Pour les autres , voire les fans des années 80, vous vous plongerez sans aucun doute avec joie dans cet univers bien retranscrit, et se situant dorénavant entre le rétrofuturisme et la dystopie. Le jeu n’est forcément pas exempt de défaut, mais c’est un vibrant hommage à une époque révolue, qui est désormais disponible sur Steam, Epic Games Store, Xbox Series et PlayStation 5.