Resident Evil, son succès n’est pas un Biohazard

Nous avons eu à notre connaissance quelques informations autour de la licence Resident Evil que nous allons vous résumer. Pour commencer, Resident Evil Village s’est écoulé à 10 millions d'exemplaire à travers le monde , et seulement trois années après sa sortie. Ce qui fait de lui le titre qui a été le plus rapide de la série à atteindre ce palier.De plus, deux jeux de la saga vont être portés sur iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, les iPad et Mac équipés au minimum d'une puce M1 : Resident Evil 7: Biohazard et le remake de Resident Evil 2 . Le premier arrivera le 2 juillet prochain, le second n’a pas encore de date de sortie.