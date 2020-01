Rainway fait la pluie en un bon temps

On ne le dira jamais assez : le Remote Play de Steam est une invention fantastique. Pouvoir jouer à sa ludothèque Steam partout sans avoir à payer quoi que ce soit est assez magique. Et pas que les jeux Steam en plus ! Grâce à la fonctionnalité " Ajouter des jeux non-Steam à une bibliothèque ", vous pouvez diffuser absolument n'importe quoi y compris le bureau Windows histoire de faire de la prise en main à distance.Une autre nouvelle application appelée Rainway fait la même chose. L'avantage par rapport à Steam est qu'elle permet de diffuser ses jeux vers un navigateur supportant ainsi Windows, macOS, Linux et ChromeOS sans rien avoir à installer sur l'ordinateur invité, typiquement celui au bureau. On peut aussi diffuser vers iOS et Android grâce à des applis dédiées. Une fois la connexion établie, Rainway fonctionne en peer to peer. Grâce à un encodage super-rapide et à l'utilisation du protocole WebRTC, Rainway annonce des temps de latence réduits au minimum.L'application hôte Rainway reconnait automatiquement les jeux Uplay, Battle.net, Steam, Origin... installés sur votre bécane. Pour l'instant Rainway est gratuit et ses développeurs ne savent pas encore comment ils vont gagner de l'argent. Ils ont même publié une partie de leur code en open-source