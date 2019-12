Quand nous chanterons le temps des Xbox Series

Microsoft a profité des Game Awards pour dévoiler en partie sa future console à commencer par son nom : Xbox Series X . Oui ça n'a aucun sens et cela prête à confusion avec la Xbox One X. Microsoft n'arrive toujours pas à trouver de solution à un problème simple : la Xbox a débuté une génération après la Playstation. Du coup la Xbox 2 s'appelle la Xbox 360 car les gens auraient pu penser que la Xbox 2 était moins puissante que la PS3. Enfin en même temps on parle de types qui ont appelé "Mixed Reality" des casques VR...On a aussi vu le design de la bête à savoir une grosse boite noire qui peut tenir debout ou couché. Au niveau du pad, c'est grosso modo celui de la One avec un bouton Share en plus et une croix directionnelle héritée de la manette Xbox Elite Series 2. Le nouveau pad sera d'ailleurs compatible avec la Xbox One et Windows 10. Au niveau hardware, la Xbox Series X embarquera un CPU AMD Zen 2, un GPU AMD RDNA qu'on trouve aussi dans les Radeon RX 5000 et un SSD NVMe.Le tout supportera le Variable Refresh Rate (pensez FreeSync/G-Sync) et le Variable Rate Shading qui permet de rendre certaines parties de l'image en moins bonne qualité pour faire des économies de GPU. On nous promet que la XSX crachera du 4K@60FPS et même parfois jusqu'à 120. Le support du 8K est mentionné mais cela ne veut pas dire que les jeux seront rendus à cette résolution. On nous promet aussi un lag minimal.La XSX sera rétrocompatible avec tous les jeux tournant sur Xbox One y compris les jeux Xbox 360 et Xbox première du nom ce qui fait donc quatre générations de jeux sur une même bécane. Vos accessoires Xbox One seront aussi compatibles XSX tout comme vos différents abonnements (Live et Game Pass). Certains jeux comme Halo Infinite permettront de partager ses sauvegardes et ses succés entre XO et XSX pour assurer une transition en douceur.Le slogan officiel est "Power Your Dreams" mais le tout ne vend pas vraiment du rêve. On a l'impression d'avoir affaire à une grosse mise à jour de la Xbox One X. La réalité virtuelle ne sera apparemment pas de la partie ce qui est assez logique vu que Microsoft a laissé tomber le support des casques Mixed Reality. On espère que la PS5 en aura un peu plus sous le coude ou que Microsoft a une arme secrète bien cachée.La Xbox Series X sortira fin 2020.