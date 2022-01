On paraphrase un peu, mais c'est ce qui ressort assez clairement de l'interview donnée par Nicolas Pouard, gourou des NFT (pardon : "VP du Strategic Innovation Lab") chez Ubisoft , à un obscur site australien Dans chacune de ses réponses d'une grande condescendance, l'ancien professeur de philo nous explique qu'il s'attendait à ce rejet quasi-unanime des casques et pantalons numérotés tout nuls, mais parce que c'est un concept difficile à comprendre pour les joueurs. Ceux-ci ne verraient en effet que les mauvais côtés des NFT (l'empreinte écologique désastreuse, l'aspect purement spéculatif, le fonctionnement en système pyramidal) et pas du tout ce que les NFT pourront leur apporter comme la possibilité de revendre leurs pantalons et casques numérotés tout nuls à d'autres joueurs et... et c'est déjà pas mal, écoutez, et puis si Ubi peut se prendre une petite commission au passage sur ces potentielles transactions, ça ne fait de mal à personne non ?En tout cas, au travers de toutes les réponses qui sont chacune une variation de "c'est bon pour les joueurs mais ils ne le comprennent pas", il est clair qu'Ubisoft (ou au moins la petite bande de collectionneurs de singes qui s'y trouve : les vrais développeurs de chez Ubi sont eux aussi complètement réfractaires à ce concept) va continuer à forcer sur cette voie, malgré le rejet unanime des NFT par à peu près tout le monde à part quelques crypto-illuminés. À se demander s'ils ne font pas ça pour détourner l'attention : au moins, pendant qu'on se moque d'eux et de leurs NFT, on ne parle plus des problèmes de harcèlement des employés par des managers toxiques.