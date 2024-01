Nouvelle vague de licenciements dans le JV

2023 a été particulièrement brutal niveau licenciements dans le JV. Malheureusement, 2024 est bien parti pour être pire. On en est déjà à près de 6 000 personnes licenciées en moins d'un mois. Unity a été suivi par quelques autres grosses boites : Twitch a remercié 500 personnes, Riot Games a mis à la porte 530 personnes et on vient d'apprendre que Microsoft s'est séparé de 1900 personnes dans sa division Xbox, principalement chez Activision-Blizzard et ZeniMax.1900 personnes c'est 0,8% de Microsoft. C'est vraiment des économies de bouts ficelles pour une boite qui a claqué 69 milliards de dollars pour racheter Activision-Blizzard et qui a empoché au passage 13 milliards de dollars qui dormaient dans les comptes en banque d'ABK... Dans la foulée, Mike Ybarra a annoncé qu'il quittait son poste. C'était le patron de Blizzard depuis deux ans et demi mais surtout un vétéran de la Xbox Allen Adham, un des co-fondateurs de Blizzard et le chief design officer a aussi annoncé qu'ils mettaient les voiles. Le projet Odyssey, un jeu de survie en développement chez Blizzard, a été annulé. C'est assez commun chez Blizzard (un jeu sur deux voit le jour dans le studio) mais en décembre 2022 , Mike Ybarra annonçait que le studio avait mis les bouchées doubles sur le jeu.