Nouveau jeu : SPECTRE

Les plus vieux d'entre vous se souviennent peut-être d'une époque où Ubisoft n'était pas cette usine à open worlds tièdes noyés dans une sauce games-as-a-service coupée à la flotte, et ne faisait pas ses besoins sur ses licences prestigieuses en les collant dans des F2P pour téléphones portables. Cette époque bénie, c'était celle des premiers Splinter Cell, et de leur extraordinaire mode multijoueur Spies vs. Mercs. C'était aussi celle du portail multijoueur maudit Ubi.com mais eh, personne n'est parfait.Visiblement, on n'est pas les seuls à être nostalgiques de ce bon vieux temps, puisque deux canadiens de Toronto ont formé le studio Symbiosis Games et se sont mis en tête de créer leur propre Spies vs. Mercs-like. Ca s'appelle SPECTRE , ça tourne sur l'Unreal Engine, et ça en reprend exactement le même principe : une équipe de deux joueurs joue les espions en vue à la troisième personne, et doit s'infiltrer dans des niveaux labyrinthiques pour y accomplir divers objectifs, pendant que l'autre équipe de deux joueurs joue les mercenaires en vue FPS et doit empêcher les espions d'accomplir leur mission par tous les moyens possibles. Les premierrs misent tout sur leur agilité et leur capacité à se déplacer discrètement, alors que les seconds ont pour eux leur puissance de feu et leurs accessoires (lunettes thermiques ou à détection de mouvements, par exemple). C'est un concept tout con mais à l'époque parfaitement exécuté et d'une incroyable richesse. Tu entends, Ubisoft ? Tu entends, Yves ? C'est ça qu'on veut, pas XDefiant , pas Elite Squad , pas des clones de Bomberman ou des runners en Flash tout pourris , pas des microtransactions de merde pour débloquer du contenu sans avoir à jouer aux jeux (et pas un management toxique qui harcèle ses employés, mais ça c'est un autre problème). C'est pourtant pas compliqué.Bref, SPECTRE . On souhaite toute la réussite du monde à ses deux développeurs, en espérant très fort qu'ils arriveront au bout de leur projet et que celui-ci ne finira pas aux oubliettes ni ne se perdra dans un développement interminable.