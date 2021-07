Nouveau Ubisoft Original : Tom Clancy's XDefiant

Bureaux d'Ubisoft San Francisco, probablement en 2020 :"Bon les gars, Hyper Scape s'est planté méchamment. Mais le Directoire veut un FPS compétitif et c'est sur nous que c'est tombé. Des idées?-Tout d'abord il nous faut une licence forte.-Vu qu'il nous fait des flingues, tapons dans le Tom Clancy-Parfait en plus on va pouvoir réutiliser plein d'assets.-Et on peut mixer les différents jeux. On peut coller du Ghost Recon et du The Division.-N'oubliez pas aussi Splinter Cell histoire de faire rager les fans qui attendent un vrai nouvel opus-Pour le gameplay, faisons du classique : 6vs6 avec du Team Deatmath, Domination et VIP-Banco. Il nous faut un truc pour nous démarquer.-Utilisons une direction artistique branchouille qui plaira aux djeunz.-Euh c'est Tom Clancy quand même.-Vu la tête de Elite Squad et Rainbow Six Extraction , il semble qu'on peut désormais faire n'importe quoi avec la licence donc allons-y gaiement.-OK pourquoi pas. Et le nom ?-Tom Clancy's... Defiant ?-Pas assez edgy.-XDefiant ? Comme la chaine pour pré-ados Disney XD ?-Parfait."Voilà voilà. Ca sortira prochainement sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Ubisoft Connect), Luna, et Stadia avec du cross-play partout.