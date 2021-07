Elite Squad rejoint Tom Clancy au cimetière

Si vous êtes comme nous, la seule chose dont vous vous souvenez à propos de Tom Clancy's Elite Squad , c'est de son trailer que l'on qualifiera pudiquement de "maladroit", qui reprenait certains symboles du mouvement Black Lives Matter pour les coller aux terroristes du jeu. Oups. Ca, et le fait qu'il nous frottait une nouvelle fois Sam Fisher au visage en nous rappellant que non, on n'aurait pas droit à un nouveau Splinter Cell de sitôt.À part ça, ce titre mobile F2P était immédiatement tombé dans l'oubli dès son annonce lors de l'E3 2019, et c'est donc pour ça que moins d'un an après sa sortie en août 2020, Ubisoft vient d'annoncer que la prochaine update du jeu sera la dernière, et que les serveurs seront coupés pas plus tard qu'en octobre.Un bien bel échec donc, qui sera probablement très bientôt rejoint par Hyper Scape (le jeu n'est pas encore officiellement mort, mais on n'est pas aveugles non plus) et, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, par XDefiant s'il y a encore une justice en ce bas monde. Qui sait, peut-être que ces foirades successives pourraient donner envie à Ubi de recommencer à créer de vrais jeux, plutôt que des pompes à fric insipides et se ressemblant toutes, gavées de loot boxes, de season passes et de monnaies de singe. On peut toujours rêver.