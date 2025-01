Nouveau jeu : SpaceCraft

Le mois dernier, Shiro Games a dévoilé l'un de ses nouveaux projets et le studio bordelais voit grand, très grand, vu qu'ils nous envoient en 2350 pour coloniser l'espace ou en au moins notre galaxie. Leur nouveau jeu s'appelle tout simplement SpaceCraft et il s'agit d'un jeu multi dans lequel on va coloniser des planètes, récolter des ressources, fabriquer des trucs et partir au combat.Imaginez Satisfactory x No Man's Sky x Elite x EVE Online avec tout ce que ça implique : créer ou rejoindre des corpo, passez sans transition de l'espace à la surface des planètes, affronter des factions ennemies et des pirates, inventer ses propres vaisseaux, créer des chaines de productions et de livraisons à l'échelle interplanétaire,... le tout dans un univers persistent et pensé pour être aussi fun que tout seul que à beaucoup.C'est super ambitieux mais il est important de rappeler que Shiro Games sont des brutes niveau techniques et qu'ils viennent de recevoir tout plein de pognon . SpaceCraft sortira en évaluation précoce cette année sur Steam