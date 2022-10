Le voyage de Shiro

Shiro Games se porte bien, merci pour eux. Co-fondé en 2012 par une espèce de Cannasse et l'ancien directeur de NCSoft Europe, le studio bordelais s'est fait un nom avec les deux Evoland mais c'est avec Northgard qu'ils ont vraiment connu le succès. Il s'est vendu à trois millions d'exemplaires dont 11% en Chine ce qui a conduit à un partenariat avec Tencent en 2020.Darksburg a fait un bide mais Shiro Games a rebondu avec Wartales et Dune: Spice Wars tous deux en early access. Le studio compte 60 personnes et est devenu éditeur via le label Shiro Unlimited qui va publier Decarnation et Abyssals . Je vous raconte tout cela car ils viennent d'obtenir 50 millions de la part du fond d'investissement Cathay Capital sous les conseils d'un certain Cédric Lagarrigue . Sebastien Vidal et Nicolas Cannasse restent actionnaires majoritaires et vont utiliser l'argent pour faire grossir l'équipe, Shiro Games développant deux nouveaux jeux non annoncés attendus en 2024.