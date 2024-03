ACTU Nouveau jeu : Nobody Wants To Die CBL il y a 28 min par email @CBL_Factor

New York. 2329. Les gens riches ne meurent plus. Leur conscience est transférée d'un corps à l'autre. Les pauvres font comme d'habitude : ils subissent. Dans ce contexte joyeux, l'inspecteur James Karra mène l'enquête au sein de l'élite aidée par Sara Kai.



C'est le pitch de Nobody Wants to Die qui ressemble vachement à celui de la série (ou du bouquin dont elle est adaptée) Altered Carbon. Ce sera un jeu cyberpunk néo-noir et les détails autour du gameplay sont un peu flous mais on mise sur une promenade narrative. Ca semble bourré de clichés mais esthétiquement c'est assez dingue avec un Unreal Engine 5 qui commence à montrer ce qu'il a dans le ventre. C'est développé par les polonais de Critical Hit Games dont c'est le premier jeu et c'est publié par Plaion (Embracer Group). Nobody Wants to Die sortira en 2024 sur PC, PS5 et Xbox Cerises.