Nouveau jeu : Highrise City

Le genre du city builder n'est pas le plus actif qui soit et peut-être résumé assez simplement : il y avait Sim City qui régnait en maitre incontesté, le SimCity de 2013 a tué la licence, Cities: Skylines est arrivé pour prendre la relève et occupe le trône depuis plus de six ans. Cette situation de quasi-monopole ne semble toutefois pas effrayer le studio Fourexo Entertainment , qui va tenter de se faire une place avec son Highrise City Le trailer d'annonce montre un jeu qui semble visuellement très très très similaire à Cities: Skylines, mais en plus de tout ce qu'on attend d'un city builder classique, celui-ci rajoutera une couche de gestion de ressources et de logistique façon Transport Tycoon / Anno. Un pari ambitieux pour un petit studio inconnu au bataillon (même si, étant allemand, il part forcément avec un avantage grâce à l'affinité naturelle de nos voisins pour ce type de jeux) qui aura fort à faire s'il ne veut pas se retrouver avec un jeu qui sonne un peu creux. Il a de toute façon encore pas mal de temps devant lui, Highrise City n'étant pas attendu avant 2022.