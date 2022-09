Disney & Marvel Games Showcase : le micro-résumé

On ne savait pas trop quoi attendre du showcase dédié aux jeux Marvel et Disney annoncé il y a quelques semaines , mais en tout cas pas à ce qu'on vient de voir. On va vous résumer ce qui mérite d'être rétenu, et rassurez-vous ça va aller vite, le stream n'a duré que vingt minutes et on va évidemment faire l'impasse sur toutes les cochonneries mobiles / free-to-play / Gameloft, ce qui nous fait évacuer facilement plus de la moitié du contenu.Voilà pour le résumé d'un showcase assez minable, qui se place sans forcer dans le top 3 des pires conférences de l'année. Bien joué Mickey, pour une première tentative, c'est une belle réussite.