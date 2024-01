[MAJ] Vos Game Pass temps de janvier 2024

Les jeux annoncés pour le mois de janvier

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles et le SteamDeck)

Liste complète des jeux compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en janvier

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en janvier

Les jeux quittant le Game Pass en janvier

Sur console Xbox et xCloud

15/01 : Garden Story

15/01 : MotoGP 22

15/01 : Persona 4 Golden

15/01 : Persona 3 Portable

05/01 : Grand Theft Auto V

31/12 : Monster Train

31/12 : Naraka : Bladepoint

Sur PC

Oups, on a failli oublier votre petite news de Game Pass temps. A vrai dire rien de vraiment neuf depuis mi-décembre , mis à part la sortie de l'abonnement de Naraka et Monster Train pour finir l'année.Pour ce mois-ci nous en avons pour tous les gouts avec notamment les grosses cartouches que sont Assassin's Creed Valhalla et le remake de Resident Evil 2 , ou encore le retour dans l'abonnement de We Happy Few de Complusion Games (un studio Xbox). La suite est à lire ci-dessous comme d'habitude.MAJ : F1 23 Brotato , le nouveau Turnip Boy et la copie de Pokemon Palworld qui fait un démarrage canon sont au menu de cette mise à jour de Janvier.30/01 :25/01 :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- Series X/S seulementDisponible :30/01 :25/01 :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :30/01 :25/01 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :- Series X/S seulementDisponible :Disponible :Disponible :​Disponible :​Disponible :Disponible :31/01 :31/01 :L'ensemble du catalogue est visiblepour les 472 jeux console, 432 jeux PC et 389 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles GamepassEt avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :02/02 :06/02 :23/04 :