[MAJ] Vos Game Pass Temps de février 2023

Les jeux annoncés pour le mois de février

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles)

Jeux xCloud désormais compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en février

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en février

Les jeux quittant le Game Pass en février

Sur console Xbox et xCloud

15/02 : Besiege (Aperçu)

15/02 : CrossfireX

15/02 : Infernax

15/02 : Recompile

15/02 : Skul: The Hero Slayer

15/02 : The Last Kids on Earth

Sur PC

15/02 : Besiege (Aperçu)

15/02 : Infernax

15/02 : Recompile

15/02 : Skul: The Hero Slayer

15/02 : ​The Last Kids on Earth

Un nouveau mois de douceurs moins appétissantes que d'habitude à mon humble avis, et s'il n'y avait pas eu Hi-Fi Rush le mois dernier j'aurai réclamé des comptes à Microsoft en vue de rassasier ma boulimie de jeux (c'est faux, je dois finir 2 jeux par an). Bref, et mis à part peut-être Atomic Heart qui était déjà annoncé de longue date, rien ne me fait envie dans cette nouvelle salve, mais jugez plutôt par vous-même.​28/02 :28/02 :Disponible :Disponible :Disponible :- Series X/S seulementDisponible :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :- Optimisé Series X/SDisponible :​28/02 :28/02 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :Disponible :​28/02 :28/02 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :- EA Play(à venir) Liste complète des jeux compatibles tactilesDisponible :jusqu'au 14/03 :EA PlayDisponible :Disponible :- Essai anticipé gratuit via EA PlayDisponible :Disponible :28/02 :28/02 :28/02 :28/02 :28/02 :28/02 :- EA Play28/02 :28/02 :28/02 :28/02 :28/02 :28/02 :28/02 :28/02 :L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 462 jeux console, 438 jeux PC et 371 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles Gamepass ici Et avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :02/03 :- EA Play03/03 :18/04 :02/05 :