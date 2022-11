Le jeu vidéo d'action-aventure de kung-fu développé et édité par le studio français Sloclap Sifu , avait plutôt bien accueilli lors de sa sortie sur PC, PS4 et PS5. Il est sorti comme prévu aujourd'hui ce 8 novembre 2022 sur Switch, et forcément il se présente en vidéo.Les retours de nos confrères sur Sonic Frontiers sont plus que mitigés. On pourrait tirer sur l'ambulance, mais on va se contenter de dire que ce jeu vidéo d'aventure et de plateforme développé par la Sonic Team et édité par Sega est lui aussi sorti aujourd'hui sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Non, ils ne veulent absolument pas que vous y échappiez.La nouvelle extension d' EVE Online , sobrement intitulée EVE Online: Uprising est dès à présent disponible. Elle est basée sur la narration, apporte au jeu en ligne massivement multijoueur persistant de CCP de nouveaux dreadnoughts, destroyers de la marine et forcément également de nouveaux environnements audios et visuels améliorés.Si vous aimez les jeux réflexion et que vous êtes un maniaque du rangement, A Little to the Left est fait pour vous, et lui est également sorti. Vous aurez même votre casse-tête personnalisé chaque jour. Mêlant des objets du quotidien à ces énigmes, vous aurez plusieurs solutions pour en venir à bout dans le jeu développé par Max Inferno et édité par Secret Mode , à défaut de pouvoir régler ce problème de chat espiègle qui met le boxon.