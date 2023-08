[MAJ] Récap’ combo de jeux de baston turbo’

Guilty Gear Strive

Très récemment, il y a eu une pléthore d’informations sur différents jeux de combat déjà sortis et à venir, notamment suite à l’ Evo 2023 . Nous avons décidé de regrouper le tout dans une news, histoire d’être un peu à jour. Nous allons donc faire un petit récapitulatif avec Guilty Gear Strive The King of Fighters XV et Sifu On m'a justement fait remarquer que j'avais oublié Project L Sorti en 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One ,Xbox Series et depuis sur le Xbox/PC Game Pass, Guilty Gear Strive bénéficiera de son troisième Season Pass ce 24 août. Arc System Works donnera accès, moyennant finance, à quatre nouveaux personnages, deux nouvelles arènes et des coloris. On rappelle que le contenu payant est facultatif, et de toute façon le jeu aura le droit également à une mise à jour gratuite qui donnera de nouvelles compétences à six combattants, et de nouvelles mécaniques d’attaque et de défense nommées Wild Assault et Deflect Shield.Mortal Kombat 1 étant toujours attendu pour le 14 septembre sur PC, Xbox Series, PS4 et Switch, NetherRealm Studios continue donc de teaser les futurs Kombattants. On vous avait parlé du clan Lin Kuei , mais depuis on a eu des informations sur les Umgadi, Geras et Liu Kang, et très récemment on a eu la confirmation du retour de trois autres personnages. Il s’agit de Reptile, Havik et Ashrah. En plus il y aura un Kameo de Sareena.À l’occasion de la sortie du film prévue demain de Ninja Turtles : Teenage Years, les Tortues Ninja arrivent dès aujourd'hui dans le Battle Hub de Street Fighter 6. Vous pourrez ainsi vous déguiser en Leonardo, Raphaëlo, Donatello et Michelangelo, ou utiliser de nouveaux accessoires. Mais ce n’est pas tout, après avoir annoncé Rashid, Capcom a teasé A.K.I. qui devrait arriver cet automne sur PC, les PlayStation et les Xbox.Nous n’avons toujours pas eu de date de sortie, mais on sait que Tekken 8 est au moins prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Mais vous aurez le droit à un avant goût sur le gameplay du futur jeu de Bandai Namco Entertainment à travers deux personnages jouables : Raven et Azucena.Une nouvelle surprise pour les fans de SNK , puisque Fatal Fury: City of the Wolves a été annoncé. Connu au Japon sous le titre Garou Densetsu , cela faisait quand même près de vingt ans que nous n’avions plus eu de nouvelles de la saga. Il s’agit d’un très court teaser à se mettre sous la dent, mais c’est déjà ça.Cela va être très bref, Killer Instinct va avoir le droit à une mise à jour pour rééquilibrer les combattants, améliorer le matchmaking mais surtout faire profiter de la 4K pour les consoles Xbox Series.C’est aujourd’hui sur PC, les Xbox et les PlayStation que doit arriver la combattante Najd dans le cadre du deuxième Season Pass de The King of Fighters XV. Cet automne ce devrait être le tour de Duo Lon.Le 7 septembre 2023, Sifu aura droit à une dernière mise à jour gratuite de la part de Sloclap , qui étendra le mode Arène avec 6 zones, 75 défis, des modificateurs, des costumes inspirés de films à débloquer, etc, etc."Here comes a new challenger" Riot Games présente les mécaniques de gameplay de leur prochain jeu Project L. On a même le droit à une vidéo sur Yasuo.