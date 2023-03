Level-5 Vision 2023 : le gros résumé

DecaPolice

Inazuma Eleven : Victory Road

Megaton Musashi : Wired

Fantasy Life i : The Girl Who Steals Time

Professor Layton and The New World of Steam

En 2016, j’avais écrit un petit papier sur le Level-5 Vision 2016 , tout en comparant Level-5 à Disney. Faut dire qu’à l’époque,(CEO et fondateur du studio), comparait sa boite avec celle de la petite souris. Rien que ça.Mais honnêtement, quoi de plus normal que tu as dans ton sac deux énormes jeux PS2, à savoir(2004) et(2005), mais aussi des énormes cartons sur Nintendo DS, avec les séries des(début en 2007),(début en 2008), que tu remets le couvert a(2009) toujours sur DS, que tu te permets(2008 sur PS3) ou encore des(2010 sur DS), tout en ayant la bonne idée en 2013, de sortir une nouvelle série,(Nintendo 3DS) afin de passer les prochaines années au chaud, le tout confortablement installé avec des jeux vidéo, des mangas, des animés et tout un tas de produits dérivés.Vraiment, en 2016, Level-5 c’était le top du top en matière de studio japonais. Mais le mode roue libre, à savoir sans Nintendo ou Square Enix à l’édition, ça a été un peu compliqué. Et depuis un moment, le studio fait grise mine. Alors forcément, quand on m’annonce un Level-5 Vision 2023, je suis hyper content ! C’est parti pour le gros résumé !Avant de commencer, il faut savoir que Level-5 a, pendant quelques années, totalement mis de côté le marché occidental, se concentrant uniquement sur le Japon. Ce Level-5 Vision 2023 annonce clairement un changement de situation, puisque tous les titres présentés auront droit à une sortie mondiale.Déjà vu lors des derniers Nintendo Direct , cette nouvelle licence à paraître sur Switch, PS4 et PS5 commence à sérieusement chatouiller ma curiosité. Il faut dire quea plusieurs arguments pour plaire. Il s’agit d’un RPG centré sur des détectives capables de résoudre des crimes avant même qu’ils arrivent (coucou Minority Report), à l’aide d’une petite visite dans leur ville en mode “Metavers”. Dit comme ça, on a forcément du mal à comprendre. La bonne idée du titre étant de mêler jeu d’aventure, d’enquête, mais aussi RPG avec des combats au tour par tour, afin d’arrêter les futurs criminels. C’est prévu pour le courant de l’année.La route pour la victoire ? Et bien je l’espère, parce que cela fait depuis 2017 que j’attends ce, qui n’a pas arrêté de se faire tacler. Bref, c’est une excellente nouvelle et si vous aimez le football et les JRPG, c’est peut-être la bonne occasion de vous lancer dans cette série. On y découvre Unmei Sasanami, le Tsubasa Ozora du coin, mais qui a le moral dans les chaussettes (longues, évidemment). Mais la passion du foot l’amène à fonder une équipe avec le fils de Endô Mamoru (Mark Evans), le fameux personnage principal et gardien de but du tout premier épisode sur Nintendo DS en 2011. La nostalgie nous appelle.Pour le reste, assez compliqué de se faire une idée, mais cela ressemble fortement aux anciens épisodes, ce qui n’est pas plus mal, tandis que la partie football semble avoir eu un coup de lifting dans ses mécaniques. A voir manette en main. Ce nouvel épisode est fixé pour l’année 2023 sur Switch, PS4, iOS et Android.Encore un jeu attendu depuis des années, ou en tout cas, depuis un bon moment. Dans les grandes lignes, le jeu avait été annoncé comme faisant partie d’un projet transmédia (jeu vidéo, manga, et animé), mais n’a malheureusement jamais franchi la frontière japonaise. Du coup, on l’attend depuis 2021, où il est sorti sur Switch, PS4 et PS5. Et bien bonne nouvelle, Level-5 compte bien aussi sortircette année dans nos contrées, en ajoutant au passage une version PC sur Steam.Et mine de rien, c’est une bonne idée cette sortie chez nous, puisqu’il a fait un flop au Japon, mais que les jeux d’action avec des gros mechas, bah ça fonctionne plutôt bien chez nous. Ce sera de toute façon intéressant de voir comment ce jeu est reçu, surtout que le jeu multi en 3 vs 3 est cross-plaform. Et comme s' il n’en fallait pas plus, Level-5 a signé quelques partenariats pour ajouter quelques robots vite fait connus chez nous : UFO Robot Grendizer (Goldorak), Mazinger Z et Getter Robot.Si comme moi, vous avez rangé Animal Crossing : New Horizons dans sa petite boîte,pourrait potentiellement reprendre la relève. Cette licence qui a fait ses premières armes sur 3DS en 2012 (avec une bande son signée Nobuo Uematsu, excusez-moi), est rapidement tombée dans l’oubli après une tentative d’ouverture en multijoueur un peu loupée, via une mise à jour payante.Bref, retour aux sources avec ce nouvel épisode, prévu uniquement sur Switch pour cette année. L’idée étant de partir faire sa vie sur une île et y vivre une vie tranquille, bien intégrée dans une communauté. Cependant, et contrairement à un Animal Crossing, cette série dispose d’un scénario et il est ici question de voyage dans le temps, de combat en mode action RPG, etc. Evidemment, le gros du jeu est de récolter des ressources pour faire grossir notre petit village, etc. Si c’est bien foutu, il est possible que j’y passe quelques dizaines d’heures…Le gros morceau. Le jeu tant attendu. Le retour du roi. Là aussi, autant être honnête, Level-5 joue gros sur la sortie de. Déjà parce qu’il semble impossible de refaire les mêmes chiffres de ventes et la même renommée qu’à l’époque de la première phase sur Nintendo DS, et que faire aussi bien que la seconde sur Nintendo 3DS sera tout aussi compliqué. En gros, cela fait 10 ans, avecen 2013, que l’on attend un retour de notre bon vieux Hershel Layton, puisque L'Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des millionnaires (2017) ne l’avait pas mis en avant. Depuis, c’est silence radio.Mais là aussi, Level-5 tente de toucher la corde de la nostalgie, puisque ce nouvel épisode se situe environ un an après les événements de l’épisode. Cependant, il ne sera pas question de vivre une aventure londonienne, puisque tout se déroulera dans une ville américaine, Steam Bison où l’on retrouvera… Luke ! Reste maintenant à patienter un peu, puisque l’on a aucune vision du gameplay, même s’il semblerait normal de retrouver les mêmes sensations qu’à l’époque.Enfin, notons que ce titre est prévu en exclusivité sur Switch pour l'année 2024.