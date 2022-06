Le Retour à l'Île aux Singes de retour en vidéo

Lorsque Return to Monkey Island a été annoncé il y a quelques mois , c'était déjà la meilleure nouvelle de l'année, voire de la décennie, voire même du siècle. Pensez, une vraie suite à Monkey Island 2 plus de trente ans après celui-ci, c'était tout bonnement inespéré. Et alors qu'on pensait le revoir quelque part durant le faux E3 (au Geoff Show , au PC Gaming Show , ou même chez son éditeur Devolver , ce ne sont pas les occasions qui manquaient), il aura fallu attendre finalement un petit Nintendo Direct de rien du tout cet après-midi pour avoir droit à une nouvelle vidéo nous présentant enfin ce que le jeu nous réserve.On n'est pas encore complètement convaincus par la réalisation et notamment par les animations des personnages qui donnent un petit côté "jeu en Flash" à l'ensemble, mais pour le reste ça ressemble complètement à ce qu'on espère d'une suite à Monkey Island 2. Peut-être même un peu trop, tant toutes les têtes connues les plus attendues (Guybrush, Elaine, LeChuck, Voodoo Lady, Wally, Stan, ou même Murray) ainsi que les lieux les plus emblématiques des deux premiers jeux semblent être présents. On espère que Ron Gilbert et son équipe n'auront pas joué la carte de la facilité et du déluge de fan service, et qu'ils en gardent encore beaucoup sous le coude pour la sortie.Le jeu est toujours prévu pour cette année sur PC et Switch, et si vous avez d'autres questions à son sujet, nul doute que vous trouverez les réponses sur son site dédié mis en ligne pour l'occasion.