Retour A L'Ile Aux Singes

La semaine commence bien. Très bien même. Un nouvel épisode de Monkey Island est en développement avec Ron Gilbert aux commandes (via son studio Terrible Toybox). Return To Monkey Island sera co-produit par Devolver Digital et Lucasfilm Games. Comble du bonheur : il ne faudra pas attendre longtemps pour y jouer vu qu'il sortira cette année. Ron Gilbert bosse dessus en secret depuis deux ans Rex Crowle, un des deux papas de l'excellent Knights and Bikes s'occupe de la direction artistique. Ce sera la suite de Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, les opus qui ont suivi n'ayant pas été dirigés par Ron Gilbert.