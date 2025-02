Le PS VR2 baisse de prix

Le 22 février 2023 sortait le PS VR2 , casque VR à destination de la PS5 , au doux prix de 600 € seul, ou 650 € en pack avec Horizon Call of the Mountain . À l'époque, Sony espérait casser la baraque parce que, comme tout le monde le sait, le marché de la VR est en pleine explosion (non).On s'en doutait un peu, le PS VR2 galère. En mars de l'année dernière, on apprenait que Sony avait stoppé la production de son casque , pour deux raisons : objectif non atteint et stock sur les bras. Apparement, la situation ne s'est pas plus arrangé un an plus tard, puisque l'on apprend aujourd'hui via le PlayStation Blog , que le PS VR2 va baisser de prix. Et pas qu'un peu.Le casque de Sony sera vendu, dès le mois de mars, à 450 € seul ou en pack avec Horizon Call of the Mountain, parce que bon, quitte à écouler les stocks, autant y aller à fond. Cela reste encore un peu élevé, surtout que le catalogue VR n'est pas si fou et que la concurrence du côté de Meta est bien présente, avec le Meta Quest 3 , qui lui, se vend très bien, même à 550 balles. Après, il ne faut pas oublier que le PS VR2 peut se connecter à un PC, donc c'est peut-être un bon plan tout de même.