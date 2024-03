Le PS VR2 déjà à l'arrêt ?

En attendant une compatibilité PC , il semblerait que Sony ait pris la décision de stopper (au moins pour un temps) la production de PS VR2 . C'est en tout cas ce que rapporte Bloomberg , apportant pour explication que Sony n'arrive pas à écouler le stock d'invendus, tout en ayant loupé les objectifs fixés, suite à sa sortie le 22 février 2023. Même si les chiffres ne sont pas forcément très fiables (ça parle d'environ 2 millions d'unités), si la rumeur se confirme, cela pourrait aussi confirmer l'aveu d'échec de Sony pour cette nouvelle entrée dans la VR, alors que pourtant, ce casque est d'excellente qualité.Peut-être un prix trop élevé ? Faut dire que 599 €, ce n'est pas forcément une somme que l'on dépense "juste pour le fun et pour jouer à Beat Saber". On attend évidemment un peu plus de ce genre d'accessoire, surtout quand il ne peut se connecter qu'à une PS5 Peut-être un manque de jeux ? Probablement. Pourtant, des jeux, il y en a ! Et un bon paquet même. Mais rien de véritablement exclusif et on est plutôt sur du "mode VR", comme pour Gran Turismo 7, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, No Man's Sky... pour le reste, il faut aller voir du côté de Horizon Call of the Mountain et The Dark Pictures: Switchback VR qui n'ont franchement pas marqué les esprits. Au passage, le premier a été co-développé par Guerrilla Games et Firesprite, quant au second, c'est par Supermassive Games. Vous vous souvenez des 900 licenciements chez Sony ou des problèmes d'objectifs et donc, de licencements chez Supermassive Games ? Tout s'explique.