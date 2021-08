Le Deck Plus Ultra

Les grands journalistes et quelques influenceurs ont pu essayer la Steam Deck à savoir The Verge Adam Savage (enfin son équipe) et Linus Tech Tips . Ce dernier a une longue expérience des PC déguisés en consoles portable et il a même amené son Aya Neo pour comparer la bête avec celle de Valve. Il a aussi amené une caméra thermique et la taille de la Steam Deck lui permet d'avoir des poignées qui ne chauffent pas trop comparé à la concurrence qui a tendance à cuire les mains.Au niveau performances, la Steam Deck tape presque les 60 FPS sur Doom Eternal en 1280x800 détails moyens alors que la Neo n'atteint pas les 40 FPS avec les mêmes paramètres. Il faut dire que la Neo se traîne encore un GPU Radeon RX Vega 6 alors la Steam Deck utilise du RDNA 2. Que ce soit Linus (qui est célèbre pour ses petites mains) ou PC Gamer, tout le monde semble convaincu de la prise en main en particulier des sticks analogiques. Tous ces gens ont aussi essayé (Avec succès) de brancher dessus des pads, des souris, des écrans... et on peut aussi voir plein de jeux différents : Death Stranding, Prey, Hades, Control, Guilty Gear Strive, The Witcher 3...Et noter que tous les jeux présentés tournaient à partir de la carte microSD. On peut aussi voir le filtre anti-reflet de l'écran de la version 512 Go en action. Pendant ce temps , AMD et Valve bossent ensemble pour optimiser la gestion des puces Zen 2 et 3 sous Linux aussi bien au niveau puissance que performances. Valve participait déjà depuis quelques années au développement des pilotes open source Mesa pour GPU AMD.