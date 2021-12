L'Analogue Pocket est sortie

ournalistes

La Pocket d'Analogue est "sortie" : comprenez par là que mis à part quelques influenceurs et une poignée d'heureux élus, il n'y a pas grand monde qui en a reçu une. Tout le monde peut désormais en acheter une mais un peu comme le Steam Deck, il va falloir être patient. Analogue pense étaler les livraisons jusqu'en 2023 et au-delà...Alors qu'en disent les grands jyoutubers qui ont reçu la bête ( Engadget My Life In Gaming ...) ? Tout le monde semble d'accord que c'est la console portable rétro ultime. L'écran est fantastique, l'émulation est quasi-parfaite, la prise en main est excellente et les quelques petits bonus comme la présence du port Link du Game Boy d'origine en font une bécane de choix pour les amoureux des bécanes qui se jouent sur les toilettes.De base, la Pocket supporte les cartouches GB, GBC et GBA mais des adaptateurs permettent aussi de jouer aux jeux Game Gear et dans le futur aux jeux Neo Geo Pocket. On ne peut pas encore coller des ROMs sur la carte SD mais ça finira par arriver. En attendant, un Everdrive fait l'affaire. Et ce n'est que le début ! La Pocket comporte un deuxième coeur FPGA qui permettra d'émuler n'importe quelle bécane 8/16 bits aussi bien sur le trône que sur la grosse TV du salon grâce au dock vendu séparemment.