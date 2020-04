L'Amico informatique

Pour commencer cette news, je vous invite à regarder la vidéo ci-dessous. Allez-y. N'ayez pas peur. Elle présente les jeux en développement pour l'Amico, la nouvelle console de Tommy Tallarico. C'est fait ? On peut en parler maintenant .Si on était un site web rempli de trentenaires aigris, on pourrait dire qu'on a l'impression de voir une collection de freewares, le genre auxquels les linuxiens jouaient au début des années 2000 en vous expliquant que "Si si il y a des jeux sur Linux". Si on était encore plus méchant, on pourrait dire qu'une game jam type Ludum Dare produit des meilleurs jeux en un week-end.Pourtant, le tout semble avoir convaincu pas mal de monde car Intellivision a annoncé que 10 000 personnes ont déjà précommandé l'Amico principalement grâce à la marque Intellivision et à la bonne tête de Tommy.