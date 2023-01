L'AGDQ 2023 : le planning

Comme chaque année, le mois de janvier va débuter avec un êvènement majeur du JV : les Awesome Games Done Quick ! Et Covid oblige, cette année tout se passera entièrement en ligne. On le répète mais ce qu'on perd en ambiance, on gagne en variété de jeux. Il n'y a qu'à consulter le planning pour s'en rendre compte : c'est la fête aux jeux PC. Le speedrun sur PowerWash Simulator à six joueurs devrait être particulièrement épique. L'AGDQ 2023 débutera dimanche à 18H.