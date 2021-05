HTC présente deux nouveaux casques VR

HTC Vive Pro 2

HTC Vive Focus 3

La venue de Facebook sur le marché de la VR a chamboulé un peu les choses. Si au début, HTC était vu comme un constructeur grand public, avec sa gamme de HTC Vive en partenariat avec Valve, la société taïwanaise s’est peu à peu mise à l'écart laissant les casques Oculus prendre de plus en plus de place. Reste que HTC n’a pas dit son dernier mot.Ce mardi s’est donc tenu le, avec une keynote longue et chiante à regarder, mais dévoilant tout de même la vision de HTC. Concrètement, ils arrêtent totalement les casques grand public en se concentrant sur de la haute gamme, et poussent à fond sur le marché des professionnels. Si jamais vous voulez une vidéo de 55 minutes pour dormir, vous pouvez toujours suivre ce lien Grosse mise à jour du casque Vive Pro sorti en 2018, le HTC Vive Pro 2 apporte un gros gap technologique, à défaut de garder le même design à quelques détails près. On retrouve les mêmes teintes de couleurs (noir/bleu), la possibilité de régler l’écart pupillaire (IPD) pour un confort visuel optimal, tout un tas de capteur pour ne pas perdre le casque dans la pièce, les réglages qui vont bien pour s’adapter à toutes les morphologies et un son 3D de haute qualité. C’est une fois le casque sur la tête que l’on découvre un double LCD RVB à faible persistance, histoire de limiter au maximum l’effet de grille, et surtout une résolution 5K de 4896 x 2448 pixels, ce qui donne 2448 x 2448 pixels par œil, le tout avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et un champ de vision de 120°. Grande classe, surtout qu’HTC n'abandonne pas l’écosystème SteamVR, et est donc compatible avec les bases SteamVR 1.0 et 2.0, et tous les accessoires qui vont bien.Si votre carte bancaire vous appelle, sachez tout de même qu’il faudra débourser 799 € pour vous offrir ce casque le 30 juin prochain. Et pour ce prix, il n’y a que le casque et les câbles dans la boîte. Il faudra rajouter des manettes et des bases dans le panier, ce qui fera évidemment grimper la facture aux alentours d’un Valve Index ou d’un HP Reverb G2. Par ici pour passer à la caisse Si le Vive Pro 2 n’est pas autonome, le HTC Vive Focus 3 l’est totalement et se destine plutôt aux entreprises. En même temps, avec un ticket d’entrée à 1416 €, ça se comprend. Il reprend pas mal d’aspects techniques du Pro 2, comme le même écran 5K avec le système de sous-pixels pour éliminer l’effet de grille, le FOV à 120°, mais un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz. Pas de quoi faire ramer votre présentation Zoo, mais c’est à signaler. Autre bon point, HTC a prévu des batteries allant jusqu’à 15h d’autonomie et surtout, des batteries pouvant se changer ! Du côté CPU / GPU, on retrouve Qualcomm Snapdragon XR2 (comme l’Oculus Quest 2). Si jamais vous êtes intéressés, HTC a prévu une section spéciale sur son site