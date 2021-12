Horizon Zero Dawn PC : un dernier (?) patch pour la route

Après une dizaine de patchs visant à améliorer la version PC pas bien brillante de son Horizon: Zero Dawn , on pensait que Guerilla Games en avait définitivement terminé avec les premières aventures d'Aloy. Que nenni : un patch 1.11 vient de débarquer et optimise la compilation des shaders pour ne plus avoir à se cogner une attente interminable au lancement du jeu et aussi enfin mettre à profit les CPU qui avaient tendance à se tourner les pouces la plupart du temps, mais surtout ajoute le support du DLSS de Nvidia et du FSR de AMD, pour gagner des FPS au prix d'une dégradation imperceptible pour le premier, ou d'une image floue pour le second.