Helldivers 2 plonge dans deux semaines

Helldivers revient avec un nouvel opus qui sera en vue à la troisième personne et qui sortira en même temps sur PS5 et PC le 8 février. Sony commence à intensifier la com' vu que c'est le premier jeu qu'ils publient cette année. On découvre donc Helldivers 2 au travers de deux nouvelles vidéos. La première est centrée sur les fonctionnalités de la version PC mais on n'apprend finalement pas grand chose mis à part qu'il y aura du crossplay avec les joueurs console.La deuxième explique le système de progression du jeu. Le champ de bataille sera dynamique et à l'échelle de la galaxie et il faudra choisir sur quelle planète se battre. On peut améliorer son vaisseau de croisière avec ce qu'on trouve sur le terrain afin de débloquer de l'équipement. Les développeurs expliquent qu'ils surveilleront la situation en temps réel afin d'influencer les choix. Ca aurait été plus cool si les joueurs pouvaient contrôler les factions ennemies afin de faire un vrai méta-jeu mais ce ne sera pas pour cette fois.