Guitar IA Mobile

Le foutage de gueule continue tranquillement son chemin concernant les apports ô combien importants de l'IA générative dans le jeu vidéo. La semaine dernière, on vous parlait de Muse , le nouveau jouet de Microsoft , qui espère, à un moment ou un autre, laisser des IA développer des jeux à partir de certains paramètres. Cela signera probablement la mort de pas mal de studios de jeux vidéo et un virage assez intéressant avec un marché qui se coupera en deux : d'un côté, des jeux dopés à l'IA, et de l'autre, ceux développés par des humains.En attendant, Activision (on reste chez Microsoft) se fait plaisir en sortant de plus en plus de petites choses ici et là utilisant de l'IA générative. Le résultat est très souvent dégueulasse et pompé sur des trucs trouvés sur le net, mais ça passe quand il s'agit de microtransactions pour Call of Duty: Black Ops 6 . Et puis apparemment, ils ne s'en cachent pas, comme mentionné sur la page Steam du jeu. Malheureusement, si CoD est devenu une poubelle à la Fortnite, nous avions encore un peu d'espoir pour les autres licences d'Activision, comme par exemple, un possible retour de l'excellent Guitar Hero.Pas de chance, puisqu'un certain Guitar Hero Mobile a fait son apparition dans une pub Instagram . Bon déjà, cela prouve un peu le degré d'engagement pour ce retour, qui n'a même pas droit à un post sur ce réseau social en mousse. Mais le pire est que l'artwork utilisé est tout simplement généré par IA.De loin, et probablement pour la plupart des gens, l'illusion est potentiellement passée. Surtout, vu le nombre de trucs faits sous IA sur Instagram, ce ne serait pas étonnant. Cependant, si on regarde d'un peu plus près, rien ne va : les enceintes sont difformes ; le groupe est une sorte de copier/coller raté (l'un des personnages n'a pas de bras) ; le batteur est absent et, quand on voit la batterie, on comprend pourquoi. Quant aux frets au premier plan, je vous laisse juges des petites orbes faites "à main levée".Bref, Guitar Hero ne méritait probablement pas ce genre de retour.