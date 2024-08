Frostpunk 2 attend le dégel

Prévu pour le 25 juillet 2024 , il ne vous aura pas échappé que Frostpunk 2 aura un peu de retard. La raison en est que les retours de la semaine de bêta fermée ayant eu lieu en avril dernier ont soulevé différents points que le studio a jugé utile de revoir et pour lesquels il s'est donc octroyé deux mois supplémentaires.De fait, le jeu sortira finalement le 20 septembre qui vient et devrait à nouveau ravir les amateurs de jeux de survie dans un univers glacé et sombre et à l'échelle d'une ville, voire d'une région. Cerise sur le glaçage, ce deuxième épisode bénéficiera d'un outil de modding complet officiel, le Frostkit qui devrait permettre aux fans d'enrichir encore l'expérience. Le jeu est prévu sur Steam, EGS, Gog, Xbox Cerises, PS5 et même sur Mac.