L'aspect sonore d'un jeu est rarement celui sur lequel les développeurs et éditeurs communiquent le plus. Du coup, on est très contents de voir Playground Games lâcher ces quelques vidéos dédiées aux sons de Forza Horizon 5 , des sessions d'enregistrement avec les vraies voitures et des micros collés un peu partout, au résultat final une fois dans le jeu, avec même les variations que des changements de pièces peuvent apporter.