Les 40 ans de Flight Simulator approchent et Asobo prépare une mise à jour de folie pour la version de 2020 mais ça ne les a pas empêché d'aussi bosser sur une mise à jour axée sur la technique qui vient de sortir . En plus d'améliorer les perfs en utilisant DX12 (en combinaison avec des nouveaux pilotes d'Nvidia), elle ajoute le support du DLSS. Et les bateaux qui bougent sur les mers font des vagues. Et des meilleurs nuages.