Flight Simulator : 40 ans et toutes ses hélices

Cette année, la vénérable série Flight Simulator de Microsoft va fêter ses quarante ans. Pour l'occasion, le dernier épisode en date recevra une mise à jour d'anniversaire le 11 novembre prochain qui offrira la possibilité de piloter des hélicoptères mais aussi des planeurs, et ajoutera aussi quelques nouveaux avions comme l'Airbus A-310 ou, plus exotique, le monstrueux hydravion H-4 Hercules de Hughes Aircraft.Cette mise à jour sera offerte gratuitement à tous les possesseurs du jeu, sur PC comme sur consoles. Et comme le travail sur Flight Simulator ne s'arrête jamais, une nouvelle mise à jour de la carte du jeu est disponible dès aujourd'hui, centrée sur quelques villes allemandes : Hanovre, Dortmund, Dusseldorf, Bonn et Cologne, Gamescom oblige.