Far Cry 6 : la révolution en s'amusant

Après une annonce sous forme de cinématique ne dévoilant rien du jeu à part son univers et son nouveau méchant en chef il y a presque un an, Ubisoft se décide enfin à nous montrer à quoi ressemblera pour de vrai son Far Cry 6 (A Ubisoft Original).Far Cry 6 (A Ubisoft Original) se déroule sur l'île de Yara, aussi connue sous le nom de "Pas du tout Cuba avec une moustache". Le joueur incarne Dani Rojas, jeune homme ou jeune femme qui, une chose en amenant une autre, va se retrouver à mener une révolution contre le dictateur local, Anton Castillo, incarné par Giancarlo Esposito. Pour mener à bien cette révolution, il faudra vraisemblablement faire péter des trucs et tuer des soldats, je ne sais pas, je ne suis pas un expert en soulèvements populaires.Dans les résultats financiers d'Ubisoft, s'il y a bien une ligne qui n'apparaitra malheureusement jamais, c'est celle du budget cocaïne et psychotropes attribué aux équipes en charge de Far Cry. Cette année, il faut croire que le montant alloué était plutôt important et que l'arrivage était de qualité, puisque pour renverser le pouvoir en place, le joueur pourra s'équiper d'armes de fortune comme un lance-CD de la Macarena, et sera accompagné par un petit bébé chien à roulettes absolument adorable, ainsi que par un alligator en t-shirt avec une dent en or.Pour le reste, on devine que ça sera du Far Cry très classique : d'immenses environnements ouverts (avec cette fois-ci une grosse zone urbaine, ce qui n'était pas le cas des précédents), des fusillades explosives une fois que l'infiltration à l'arc aura foiré, de nombreux véhicules et armes à customiser, sûrement des camps et avant-postes à nettoyer, un lance-flammes, bref, toutes les cases du bingo Far Cry sont cochées. Graphiquement ça semble plutôt joli, très coloré, mais on sent bien malgré tout que le Dunia commence à accuser son âge. On se demande aussi un peu ce que viennent faire là tous ces passages en vue à la troisième personne, notamment lorsque le joueur utilise son sac à dos lance-missiles.On s'attend à revoir Far Cry 6 (A Ubisoft Original) au moins à l'E3 et à la Gamescom, avant sa sortie prévue pour le 7 octobre prochain, sur PC, Xbox Series et PS5, mais aussi sur Xbox One et PS4.