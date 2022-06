Euro Truck Simulator 2 trouve un itinéraire alternatif

Que ceux qui préfèrent parcourir les autoroutes européennes plutôt que les grandes interstates de l'ouest américain (et on ne les juge pas, parce que les amateurs de jeux de camions sont avant tout une grande famille) se rassurent : même si SCS Software a pris la décision de mettre au placard sa grosse extension russe sur laquelle le studio bossait depuis des mois , il n'oublie pas pour autant son jeu phare et vient d'annoncer qu'un nouveau DLC était en chantier pour ETS2 Dédié à l'ouest des Balkans, celui-ci proposera aux cyber-routiers de traverser l'Albanie, la Bosnie-Herzegovine, la Croatie, le Kosovo, le Montenegro, le nord de la Macédoine, la Serbie et la Slovenie. Comme d'habitude avec les extensions des jeux de SCS, ça arrivera "when it's done", mais probablement pas avant la fin de l'année.