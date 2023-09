Et de trois pour The Division

Ubisoft a annoncé The Division 3 via un communiqué de presse laconique expliquant au passage que Julian Gerighty allait devenir le producteur exécutif de tous les jeux The Division une fois que Star Wars Outlaws serait sorti (c'est le directeur créatif du jeu). C'est un retour aux sources pour Gerighty vu qu'il avait bossé sur le premier Division en tant que directeur créatif associé.The Division 3 sera développé par Massive et on murmure qu'ils embauchent des doctorants en mathématiques. Diviser par 1 est facile, diviser par 2 est compliqué pour les nombres impairs mais diviser par 3 est là où le défi commence vraiment. Blague à part, on ne s'attend pas à voir quoi que ce soit du jeu avant quelques années. Ubi en a profité pour nous rappeller que deux autres projets sont en développement : The Division Resurgence, un free-to-play mobile, et The Division Heartland, un autre free-to-play à mi-chemin entre la survie et l'extraction.