Dordogne : le jeu vidéo devrait arriver au printemps 2023

La première fois que l'on vous avait parlé de Dordogne c'était en 2020 , et à l'époque le jeu développé par Un Je Ne Sais Quoi en collaboration avec Umanimation , et édité par Focus Entertainment devait sortir en 2021. Décidément, l'industrie vidéoludique nous aura piqué le concept de factortime, parce que l'œuvre bucolique est désormais attendu pour le printemps 2023 , mais avec de bonnes nouvelles. A la base, le titre était prévu sur PC et Switch, mais dorénavant les PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series rejoindront les plateformes disponibles pour pouvoir profiter des aventures de Mimi, une adulte qui se replonge dans ses souvenirs d’enfance en Dordogne.