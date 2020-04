Un séjour en Dordogne pour 2021

Qu'on se le dise, les vacances d'été sont mal embarquées... Foutus pour foutus, pourquoi pas planifier celles de l'année prochaine dès maintenant ? Dernier né du studio Un Je Ne Sais Quoi qui avait déjà présenté son Mr Tic Toc & The Endless City dans l'intimité sur Twitter (avant qu'il ne soit finalement attrapé par un investisseur qui souhaite en faire un long métrage), le jeu d'aventure narratif Dordogne continuera sur la lancée des aquarelles et jeux de perspectives caractéristiques du travail des bordelais. En ce qui concerne l'histoire, on suivra les tribulations de Mimi, une jeune femme qui revient dans la barraque périgourdine de sa grand-mère récemment décédée pour y faire le ménage et se souvient de ses folles aventures de jeunesse.On y fera donc des aller-retour entre présent et passé pour une aventure bourrée de bons sentiments et de balades en pleine nature : descentes de rivières en kayak, exploration de forets ou de grottes, etc.. mais aussi quelques puzzles et la possibilité de scrapbooker le journal intime de Mimi en prenant des photos et sélectionnant des illustations.La petite production est prévue pour 2021 sur le combo PC/Switch et si l'équipe est jeune, elle est menée par un certain Cédric Babouche qu'on retrouve notamment à la réalisation sur Yona, la légende de l’oiseau-sans-aile de Rintaro, mais aussi sur les pubs TV Les 2 Vaches. A noter que le studio s'est associé aux spécialistes du transmédia UMANIMATION . A suivre donc l'année prochaine !