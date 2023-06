Dordogne : La cinquième couleur du Périgord est sortie

Ce 13 juin c'est encore le printemps , et malgré le beau climat de ce moment, on va avoir le droit aussi à un bain de lumière teinté d'aquarelle. On va pouvoir déjà profiter de l'été dans la première production du studio Un Je Ne Sais Quoi , puisque le jeu Dordogne est d'ores et déjà disponible sur Steam, Switch, les PlayStation, les Xbox et le Xbox/PC Game Pass.On vous rappelle que Factor avait réalisé l'interview de Cédric Babouche , le fondateur du studio du titre, produit par Umanimation et édité Focus Entertainment