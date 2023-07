On devait avoir du nouveau sur Diablo IV cette semaine, et bien c’est chose faite. On sait dorénavant que la Saison 1 du titre est prévue pour pointer le bout de son nez le 20 juillet prochain. Bande naïf, vous avez cru vous êtes débarrassés de Lilith, mais un nouvel aspect de sa corruption a créé de nouveaux monstres effrayants. C’est le moment de faire son baluchon, et de quitter Estuar, surtout si vous êtes allergiques aux Battle Pass qu’ils soient payants ou gratuits.Pour les autres, vous aurez normalement de nouveaux donjons, de nouvelles quêtes, de nouveaux combats de boss, de nouveaux équipements etc. Tout est détaillé sur le site officiel . Espérons que la Saison de la Malfaisance qui arrive ne concernera que le jeu, et pas tout ce qu’il peut y avoir autour