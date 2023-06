La chasse aux pigeons est ouverte

Après quatre ans d'absence, deux des plus grandes conventions de fans reviennent. La BlizzCon 2023 aura lieu comme d'habitude au Convention Center d'Anaheim (près du siège de Blibli) les 3 et 4 novembre et comportera son lot d'êvènements, de cosplay, de compétitions et de discussions. Le tout ne vous coûtera "que" $299 soit 70 de plus que l'édition 2019. Mais pour le prix, vous aurez un sac à dos pourrave et des merdouilles numériques exclusives. Les plus fortunés pourront même claquer $799 pour avoir accès à un salon privé, une file d'attente séparée pour entrer et la possiblité de rencontrer des employés de Blizzard. La plèbe pourra regarder le tout en ligne histoire de ne pas rater des grands moments de rigolade Les joueurs de Star Citizen sont habitués à jeter l'argent par les fenêtre et ils se précipiteront donc à la CitizenCon 2023 qui aura lieu les 21 et 22 octobre au Convention Center de Los Angeles. Au programme : à peu près la même chose que la BlizzCon, les jeux jouables en moins. C'est plus le téléthon habituel de RSI/CIG pendant lequel ils promettent monts et merveilles. Comptez $199 pour le billet de base. Il y avait aussi un passe premium à $299 donnant accès un salon privé et une fête dans les locaux de CIG à Los Angeles afin que les fans réalisent leur plus grand rêve : lêcher le fondement de Chris Roberts. RSI/CIG a même le culot de chercher des VOLONTAIRES pour organiser la convention, les développeurs devant être trop occupés à développer la septième itération du modèle de vol.On rappelle qu'en anglais "con" veut dire arnaque.