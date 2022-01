Devolver reste sérieux

On ne sait pas trop ce qui pousse Devolver a continuer de forcer avec la licence Serious Sam : les deux premiers jeux étaient rigolos sans plus, et leurs suites n'ont été qu'une longue descente vers toujours plus de nullité. Du coup, on est un peu surpris de l'annonce de Serious Sam: Siberian Mayhem , extension stand-alone du quatrième épisode sorti en 2020. Celle-ci est développée par Croteam et Timelock Studio , ce dernier étant composé de vétérans de la scène du modding de Serious Sam. C'est d'ailleurs peut-être une bonne nouvelle, avec un peu de chance ces gens savent ce qu'ils font et arriveront à pondre un jeu un peu moins lamentable que SS4. Verdict le 25 janvier.