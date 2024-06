Le but de tous les éditeurs est de faire du cash. Toutefois, certains sont un peu plus gourmands que d'autres, et il y en a un en particulier qui recycle les mêmes pratiques douteuses à chaque sortie de jeu. Avec l'arrivée du Creation Club de Bethesda sur PC et Xbox Series, qui propose simplement du contenu payant de qualité inférieure aux mods similaires disponibles gratuitement, Starfield a eu droit à un bon vieux review bombing en règle.On pourrait presque oublier qu'il y a eu d'autres ajouts dans cette récente mise à jour , comme l'introduction de nouvelles missions et la possibilité de fabriquer ses propres munitions désormais. Tout ça, sans même avoir besoin d'acheter des Creation Credits. Ah, ils sont décidément trop bons avec nous...