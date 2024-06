Comme nous l’avions écrit hier dans notre "résumé" sur Microsoft et Xbox , « Peut-être que l'on fera un retour dans d'autres actues dédiées. ». Il se peut d’ailleurs que l’on boycotte l’année prochaine un autre gros de l’industrie vidéoludique qui l’aura bien mérité, on ne s’interdit rien. Pour Ubisoft cela a déjà été fait pour "celle et ceux" qui se poseraient la question. En attendant, c’est sûr que quelque part, on a pensé à vous lecteurs mais également aux œuvres vidéoludiques réalisées par de petites mains. Aussi, on va parler de quelques-unes. On va commencer par Clair Obscur: Expedition 33 , développé par le studio français Sandfall Interactive et édité par Kepler Interactive Le jeu est un RPG au tour par tour avec quelques mécaniques de gameplay en temps réel, où vous devrez trouver les builds qui vous correspondent, et miser sur les bons équipements, statistiques, compétences mais surtout les membres qui vous accompagneront lors votre expédition. Le tout sublimé par l’Unreal Engine 5. Jusqu'ici, on a seulement commencé par la cerise sur le gâteau, car on est en face d’une œuvre poétique qui en plus d’avoir une direction artistique fantasmagorique et le contexte uchronique d’une France de "la Belle Époque" , le titre a également une intrigue captivante.Chaque année, la Peintresse endormie se réveille et de son monolithe elle trace à l’aide de son pinceau maléfique un nouveau nombre maudit. Ceux qui ont l’âge du chiffre peint en question se transforment en fumée. L’année dernière c’était le nombre 34, et demain ce sera le 33. Apparemment, ceux qui ont 33 ans ont réussi à convaincre de l’envoi de "l'Expédition 33", histoire de stopper ce cycle mortel. Il y en a eu d’autres périples auparavant, mais de toute évidence ils ont tous échoué.Clair Obscur : Expedition 33 devrait arriver si tout se passe bien en 2025, sur PC, PS5, Xbox Series et day one dans le Xbox Game Pass.