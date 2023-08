Alors que les nostalgiques de Jet Set radio possesseurs de PC et de Switch attendaient impatiemment la sortie de Bomb Rush Cyberfunk pour le 18 août prochain , les fans détenteurs de consoles de Microsoft ou Sony eux n’avaient pour le moment le droit à rien, et les deux groupes ne pouvaient en attendant que se regarder en chien de faïence.Mais l’injustice est dorénavant réparée puisque le titre de la Team Reptile est maintenant prévu également sur Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5 pour une autre date mais très rapprochée, celle du 1er septembre. On a le droit à une nouvelle bande-annonce pour l’occasion, et on vous sert aussi la précédente en passant ça ne mange pas de pain.